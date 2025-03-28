Спортивный комментатор Александр Шмурнов* признан иноагентом в России

Александр Шмурнов* (Фото: Instagram**/ashmurnov)
Спортивный комментатор Александр Шмурнов* признан в России иноагентом. Соответствующая информация размещена на сайте Минюста.
«Выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов…» — сказано на сайте министерства.Кроме того, согласно сообщению Минюста, комментатор занимался распространением недостоверной информации об армии России и сотрудничал с нежелательными организациями.
Ранее стало известно, кто из признанных иноагентом в России звезд заключил сделку с дьяволом. Подробностями с журналистами поделился победитель «Битвы экстрасенсов» Артем Краснов.
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*Признаны иноагентами в РФ
**Запрещен в РФ
Никита Кротов