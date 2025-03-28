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Главная / Новости / Общество/ Спортивный комментатор Александр Шмурнов* признан иноагентом в России

Спортивный комментатор Александр Шмурнов* признан иноагентом в России

Александр Шмурнов* (Фото: Instagram**/ashmurnov)

Александр Шмурнов* (Фото: Instagram**/ashmurnov)

Спортивный комментатор Александр Шмурнов* признан в России иноагентом. Соответствующая информация размещена на сайте Минюста.
«Выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов…» — сказано на сайте министерства.
Кроме того, согласно сообщению Минюста, комментатор занимался распространением недостоверной информации об армии России и сотрудничал с нежелательными организациями.

Ранее стало известно, кто из признанных иноагентом в России звезд заключил сделку с дьяволом. Подробностями с журналистами поделился победитель «Битвы экстрасенсов» Артем Краснов.

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*Признаны иноагентами в РФ

**Запрещен в РФ
#мир
#россия
#спорт
#иноагенты
#новости
Эксперт назвала плюсы и минусы работы на первом курсе
Эксперт Болотова: работа на первом курсе может быть сложной из-за нагрузки в вузе
28 марта 2025, 16:52

Фото: istockphoto/SeventyFour

Работа на первом курсе может быть сложной для студентов из-за высокой нагрузки в вузе, потому следует отдавать предпочтение гибкому графику или неполной занятости, а также стажировкам в различных компаниях. Об этом заявила эксперт «Карьерной академии» MAXIMUM Education Екатерина Болотова. По ее словам, хорошим вариантом может стать фриланс.
«Она отметила, что учебный процесс на первом курсе требует периода адаптации, особенно в условиях новых форматов обучения и больших объемов информации. При неправильном планировании работа может негативно сказаться на успеваемости, а пытаясь совмещать все и сразу, студент рискует быстро выгореть. Важно оценивать свои силы и не перегружать себя», — пишут «Известия» после беседы с экспертом.
В то же время аналитики сервиса «Работа.ру» опубликовали топ регионов России с зарплатой от 100 тысяч рублей. Как отмечает RT, изучивший результаты исследования, первые три места заняли ЯНАО, Карелия и Татарстан — в них наибольшая доля вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей. Чаще всего такой доход могут предложить в сфере строительства — 42,8% вакансий.
«В отрасли транспорта и логистики более 100 тыс. рублей указано в 40,3% случаев, а вот зарплату от 150 тыс. рублей можно встретить реже — в 12,7% вакансий. В тройку лидеров вошла и сфера производства — более 100 тыс. рублей здесь предлагают в 35,5% вакансий, более 150 тыс. — в 13,8%», — говорится в материале.
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Развеян миф об обязательной разрядке аккумулятора
Аналитик Муртазин: советы о разрядке аккумулятора относятся к старым батареям
28 марта 2025, 16:46

Фото: iStock / juststock

Советы об обязательной полной разрядке и зарядке аккумуляторах в новых телефонах являются мифом, так как относятся к старому типу батарей. Об этом заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, данные манипуляции нужно было проводить раньше, когда были популярны никель-металлгидридные аккумуляторы.
«Поэтому батареи не имеют эффекта памяти, их не надо тренировать, полностью заряжать и разряжать — это бессмысленное занятие. Большинство современной техники — смартфоны, планшеты, компьютеры — сами управляются с батареями. Вы можете заряжать их так, как вам удобно», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Того же мнения придерживается и генеральный менеджер Ippon Михаил Вазисов. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметил, что никель-металлгидридные аккумуляторы остались в прошлом, им на смену пришли литийионные и свинцовые батареи.
«Никель-металлгидридные аккумуляторы обладали эффектом памяти. Это значит, что, если вы разряжали мобильный телефон до конца, они заряжались немного меньше, потому что запоминали первоначальную емкость. Но технология устарела, и в «тренировке» аккумулятора нет никакой пользы, только вред», — рассказал Вазисов.
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#рф
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В Госдуме назвали условие выхода на пенсию на 10 лет раньше
Депутат Нилов: родители детей-инвалидов могут выйти на пенсию на 10 лет раньше
28 марта 2025, 16:39

Фото: iStock/Inside Creative House

Родители малолетних детей-инвалидов могут выйти на пенсию на 10 лет раньше при соблюдении определенных условий. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов, подчеркнув, что родитель может рассчитывать на досрочную пенсию, если он воспитывал инвалида с детства до восьми лет.
«Для досрочного выхода на пенсию для отца ребенка требуется наличие стажа не менее 20 лет, для матери — 15 лет. При наличии стажа женщина сможет выйти на пенсию в 50 лет, мужчина — в 55 лет», — отмечает RT после беседы с депутатом.
В свою очередь профессор Финансового Университета при Правительстве РФ, адвокат Марина Буянова оценила возможность покупки пенсионных баллов для повышения пенсии. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт указала, что для таких целей данный механизм не подходит. По ее словам, выгоднее направить деньги (60 тысяч рублей — стоимость одного балла) на банковский вклад, так как это даст большую прибыль.
«Полагаю, что стоит покупать пенсионные баллы только тем, кому не хватает для преодоления минимального порога начисления пенсии (в 2025 г — 30 баллов). Во всех остальных случаях это не имеет никакого экономического смысла», — пояснила адвокат.
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#рф
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«Татар-информ»: два пассажирских самолета Ту-214 готовят к выпуску в 2025 году
28 марта 2025, 16:26

Фото: iStock/rebius

Казанский авиационный завод готовит к выпуску два новых пассажирских самолета Ту-214 в 2025 году, сборка идет строго по графику, без отставаний. Об этом заявила пресс-служба госкорпорации «Ростех» в беседе с «Татар-информом», комментируя сообщения СМИ об отставании поставок из-за кадровых проблем и трудностей с подрядчиками.
«На данный момент нет ситуации, что какая-то авиакомпания законтрактовала Ту-214 и не может его дождаться. В 2025 году к поставке планируются два лайнера этого типа — оба самолета уйдут в эксплуатацию в коммерческие структуры в соответствии с графиком», — приводит издание заявление госкорпорации.
Отмечается, что в пакете жестких контрактов на данные самолеты к сегодняшнему дню подавляющее большинство приходятся на госзаказ, а также присутствует лизинговая организация.

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Милонову пришлось извиняться
Депутат Милонов извинился перед Погребняк за слова о выплатах женам-домохозяйкам
28 марта 2025, 16:24

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов извинился перед блогершей Марией Погребняк за свои слова по вопросу о выплатах женам-домохозяйкам. В беседе с NEWS.ru он заявил, что «она вроде нормальный человек», потому ей не следует обижаться на его реплику.
«Не знаю, чего Погребняк обиделась, честное слово. На меня постоянно кто-то в суд подает. <…> Совершенно не хотел ничем ее обидеть, но если ей кажется, что я ее чем-то обидел, то пусть не обижается. Я как мужчина, конечно, всегда готов сказать: «Мария, извините, если я вас чем-то обидел, точно не хотел обижать». Не хочу судиться. Я понимаю, что это ничем хорошим не закончится. Не хочу, чтобы она силы свои тратила», — поделился парламентарий.
Милонов добавил, что не до конца понимает, в чем заключается позиция Погребняк касательно идеи о выплатах домохозяйкам, так как отвечал лишь на вопросы журналистов, которые могли не передать ему всей информации. При этом депутат подчеркнул, что с идеей о выплатах женщинам-домохозяйкам он по-прежнему не согласен.
«Она хорошая женщина в том плане, что действительно многодетная мама, поэтому имеет право даже чуть более строго судить о мужчинах. И пускай, и нормально. Так что, если она действительно обиделась, передайте ей, чтобы не обижалась. Мне крайне неловко», — заключил он.
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