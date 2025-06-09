Татьяна Лазарева* заявила о нежелании быть иноагентом и «уголовницей»

09 июня 2025, 14:54

Татьяна Лазарева* (фото: Instagram*** @lazarevatut)

Телеведущая Татьяна Лазарева*, признанная иноагентом и внесённая в реестр террористов и экстремистов, заявила о своём нежелании иметь такой статус. Своим мнением она поделилась в видеоролике, размещённом в YouTube.





Беседуя с историком Тамарой Эйдельман**, также признанной иноагентом, Лазарева* подчеркнула, что многие люди стремятся к простой и беззаботной жизни. По её словам, естественным желанием является стремление к ясности и избежание трудностей.





«Я бы очень хотела жить и не быть ни иноагентом, ни уголовницей, а просто... не знаю, цветочки (сажать – прим.ред.)», – высказалась телеведущая.