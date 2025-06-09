Татьяна Лазарева* заявила о нежелании быть иноагентом и «уголовницей»
Телеведущая Татьяна Лазарева*, признанная иноагентом и внесённая в реестр террористов и экстремистов, заявила о своём нежелании иметь такой статус. Своим мнением она поделилась в видеоролике, размещённом в YouTube.
Беседуя с историком Тамарой Эйдельман**, также признанной иноагентом, Лазарева* подчеркнула, что многие люди стремятся к простой и беззаботной жизни. По её словам, естественным желанием является стремление к ясности и избежание трудностей.
«Я бы очень хотела жить и не быть ни иноагентом, ни уголовницей, а просто... не знаю, цветочки (сажать – прим.ред.)», – высказалась телеведущая.Она также добавила, что ей по душе мирный труд, поэтому она не желает быть вовлечённой в политические события.
Напомним, что Лазарева активно выступает против проведения СВО и России в целом. Она называла родину «ужасной страной», в которой «всё угроблено». В июне прошлого года Росфинмониторинг внёс Лазареву* в список террористов и экстремистов. А до этого в отношении неё было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма с заочным приговором в виде 6,5 лет лишения свободы.