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Признанный мертвым мальчик «ожил» в морге

В США признанного мертвым ребенка нашли живым в морге через пять часов
Фото: iStock/HADER ANTIVAR

В США полуторогодовалого мальчика, которого врач признал мертвым после падения в бассейн, нашли живым в морге больницы. Об этом сообщает издание Daily Mail.



Речь идет о 18-месячном Винсенте Фьордилино из штате Аризона. Ребенок упал в воду, когда родители ненадолго отвлеклись. После этого его доставили в медицинский центр Mercy Gilbert, где врач констатировал смерть и решил прекратить реанимационные действия, несмотря на замечания полицейского и родителей о возможных признаках дыхания. В итоге время смерти записали в документах.

Однако через пять с половиной часов сотрудник морга обнаружил, что ребенок подает признаки жизни. Мальчика экстренно доставили в детскую больницу Финикса. Повторное МРТ-обследование не выявило повреждений головного мозга, указав лишь на небольшую гематому.

По факту происшествия полиция предъявила родителям обвинения в жестоком обращении с детьми. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Лидия Пономарева

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