Признанный мертвым мальчик «ожил» в морге

03 июля 2026, 14:03

В США признанного мертвым ребенка нашли живым в морге через пять часов

Фото: iStock/HADER ANTIVAR

В США полуторогодовалого мальчика, которого врач признал мертвым после падения в бассейн, нашли живым в морге больницы. Об этом сообщает издание Daily Mail.