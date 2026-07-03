Признанный мертвым мальчик «ожил» в морге
В США полуторогодовалого мальчика, которого врач признал мертвым после падения в бассейн, нашли живым в морге больницы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Речь идет о 18-месячном Винсенте Фьордилино из штате Аризона. Ребенок упал в воду, когда родители ненадолго отвлеклись. После этого его доставили в медицинский центр Mercy Gilbert, где врач констатировал смерть и решил прекратить реанимационные действия, несмотря на замечания полицейского и родителей о возможных признаках дыхания. В итоге время смерти записали в документах.
Однако через пять с половиной часов сотрудник морга обнаружил, что ребенок подает признаки жизни. Мальчика экстренно доставили в детскую больницу Финикса. Повторное МРТ-обследование не выявило повреждений головного мозга, указав лишь на небольшую гематому.
По факту происшествия полиция предъявила родителям обвинения в жестоком обращении с детьми. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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