Мощное землетрясение зафиксировали в одной стране
У побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Эпицентр подземных толчков находился на 115 километрах севернее города Тернате, в котором проживают порядка 101 тысячи человек. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 121 километра.
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.
Ранее сообщалось, что большинство руководителей администрации штата Ла‑Гуайра погибли из-за сильных землетрясений, обрушившихся на Венесуэлу. Среди жертв также оказались сотрудники мэрии, служб безопасности штата, а также военнослужащие.
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