Мощное землетрясение зафиксировали в одной стране

03 июля 2026, 13:15

EMSC: у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Фото: iStock/allanswart

У побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).