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Мощное землетрясение зафиксировали в одной стране

EMSC: у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Фото: iStock/allanswart

У побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).



Эпицентр подземных толчков находился на 115 километрах севернее города Тернате, в котором проживают порядка 101 тысячи человек. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 121 километра.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.

Ранее сообщалось, что большинство руководителей администрации штата Ла‑Гуайра погибли из-за сильных землетрясений, обрушившихся на Венесуэлу. Среди жертв также оказались сотрудники мэрии, служб безопасности штата, а также военнослужащие.

Лидия Пономарева

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