Женщина высосала змеиный яд у мужа и попала в больницу
Китаянка попыталась спасти мужа после укуса кобры, высосав яд из раны, но в итоге сама оказалась в больнице. Об этом пишет газета SCMP.
Инцидент произошел в провинции Юньнань. Фермер работал в поле, когда змея укусила его за палец. Испугавшись за его жизнь, жена решила самостоятельно оказать помощь, как показывали в телепередачах, и высосала яд из раны.
Пострадавшего госпитализировали, но позже с симптомами интоксикации столкнулась и сама женщина. У нее онемели рот, язык, лицо и конечности, а потом она ощутила сильную слабость. Врачи диагностировали у супругов отравление ядом кобры и ввели обоим противоядие. Состояние пациентов смогли стабилизировать, и через несколько дней их выписали домой.
Ранее сообщалось, что в индийском городе Ковилпатти офисный сотрудник по имени Мариаппан пострадал от укуса ядовитой змеи.
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