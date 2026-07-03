Женщина высосала змеиный яд у мужа и попала в больницу

03 июля 2026, 13:33

SCMP: китаянка высосала яд кобры из руки мужа и попала в больницу

Фото: iStock/skynavin

Китаянка попыталась спасти мужа после укуса кобры, высосав яд из раны, но в итоге сама оказалась в больнице. Об этом пишет газета SCMP.