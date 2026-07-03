Второй отель с российскими туристами загорелся за сутки в Турции
В Аланье (Турция) за сутки произошли два пожара в отелях, где отдыхают российские туристы. Видео инцидентов опубликовал Telegram-канал «Крыша ТурДома».
Первое возгорание случилось минувшей ночью в четырехзвездочном отеле Elysee Rive, расположенном на первой береговой линии в центре города. Огонь охватил здание, из которого экстренно эвакуировали несколько сотен постояльцев.
Днем 3 июля загорелся склад вторсырья рядом с пятизвездочным комплексом Azura Deluxe Resort & Spa. На кадрах очевидцев видно, как густые клубы дыма поднимаются прямо на глазах у гостей, загоравших у бассейна. Отдыхающие в спешке покидали территорию, особенно стараясь увести детей.
В обоих случаях пожарным удалось оперативно ликвидировать пламя. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествий выясняются.
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