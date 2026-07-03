Второй отель с российскими туристами загорелся за сутки в Турции

03 июля 2026, 14:00

Второй отель с туристами из России загорелся в Аланье за сутки

Фото: istockphoto/grafoto

В Аланье (Турция) за сутки произошли два пожара в отелях, где отдыхают российские туристы. Видео инцидентов опубликовал Telegram-канал «Крыша ТурДома».