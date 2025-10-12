Признанному банкротом Надеждину будут выделять более ₽300 тыс. на лекарства
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил ходатайство признанного банкротом политика Бориса Надеждина и разрешил выделять ему из конкурсной массы ежемесячно 311 344,87 рублей на покупку лекарств и оплату медицинских услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Согласно определению суда, выплата денежных средств будет осуществляться финансовым управляющим при условии наличия у Надеждина дохода. При этом суд отказал в полном исключении имущества из конкурсной массы.
Ранее суды двух инстанций отказали Надеждину в исключении из перечня имущества для продажи его автомобиля Toyota RAV4 2016 года выпуска. Политик, признанный инвалидом II группы, аргументировал просьбу тем, что не может передвигаться на общественном транспорте. Однако суды установили, что ограничений на передвижение политика нет, а в собственности супруги имеется автомобиль Suzuki Grand Vitara.
Бориса Надеждина признали банкротом в апреле 2023 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов от имени обанкротившегося Росэнергобанка. Его задолженность перед банком составляет около 78 миллионов рублей, включая более 26 миллионов рублей основного долга. Других заявлений кредиторов в ходе процедуры банкротства не поступало.
Напомним, в феврале 2024 года Центральная избирательная комиссия отказала Надеждину в регистрации кандидатом на пост президента России из-за высокого процента недействительных подписей в его поддержку. Политик пытался оспорить это решение в суде, однако безуспешно.
