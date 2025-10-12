Признанному банкротом Надеждину будут выделять более ₽300 тыс. на лекарства

12 октября 2025, 21:09

Борис Надеждин (фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил ходатайство признанного банкротом политика Бориса Надеждина и разрешил выделять ему из конкурсной массы ежемесячно 311 344,87 рублей на покупку лекарств и оплату медицинских услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.