Mercedes скандального экс-начальника управления Росавиации попал в ДТП в Москве
В Москве в районе Внуково произошла тройная авария с участием внедорожника Mercedes-Benz ML 63 AMG, который принадлежит скандально известному бывшему начальнику Управления лётной эксплуатации Росавиации Максиму Костылёву. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, участниками ДТП также стали КамАЗ и легковушка Infiniti. Удар оказался настолько сильным, что у Mercedes оторвало колесо. Очевидцы сообщают, что на месте происшествия видели мужчину, внешне похожего на Костылёва – он разговаривал с водителем эвакуатора, а затем покинул место на другом автомобиле.
Стоит отметить, что на этот Mercedes числится штрафов на сумму 242 тысячи рублей.
Максим Костылёв ранее уже становился фигурантом громких скандалов. В 2022 году он покинул Росавиацию, выдав разрешение на обучение пилотов авиакомпании Azur Air вопреки запрету суда. В 2023-м его арестовали по делу о получении взяток – экс-чиновнику вменялось получение туристических путёвок от представителей той же авиакомпании. Однако спустя два месяца он вышел на свободу.
Официальной информации о пострадавших в аварии пока не поступало. Обстоятельства ДТП выясняются.
