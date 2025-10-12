Mercedes скандального экс-начальника управления Росавиации попал в ДТП в Москве

12 октября 2025, 20:28

Mercedes экс-главы подразделения Росавиации Костылёва попал в ДТП в Москве

Фото: iStock/LanaStock

В Москве в районе Внуково произошла тройная авария с участием внедорожника Mercedes-Benz ML 63 AMG, который принадлежит скандально известному бывшему начальнику Управления лётной эксплуатации Росавиации Максиму Костылёву. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.