Под Иваново задержали начальника пункта отбора на службу за хищение средств для СВО
В Ивановской области задержали подполковника, начальника пункта отбора на военную службу по контракту Сергея Рассошных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, Рассошных подозревают в хищении региональных денежных средств, выделенных на нужды СВО. Также известно, что в течение суток он не отвечал на телефонные звонки.
В настоящее время неизвестно, когда назначат судебное разбирательство и какое наказание может грозить офицеру. Следствие продолжается.
Ранее в этот день арестовали главу одного из районов Краснодарского края, которого подозревают в коррупции и присвоении более 100 земельных участков.
