Под Иваново задержали начальника пункта отбора на службу за хищение средств для СВО

12 октября 2025, 18:15

В Ивановской области задержали подполковника Рассошных за хищение средств для СВО

Фото: iStock/Sinenkiy

В Ивановской области задержали подполковника, начальника пункта отбора на военную службу по контракту Сергея Рассошных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.