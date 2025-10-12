Достижения.рф

Под Иваново задержали начальника пункта отбора на службу за хищение средств для СВО

Фото: iStock/Sinenkiy

В Ивановской области задержали подполковника, начальника пункта отбора на военную службу по контракту Сергея Рассошных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



По предварительной информации, Рассошных подозревают в хищении региональных денежных средств, выделенных на нужды СВО. Также известно, что в течение суток он не отвечал на телефонные звонки.

В настоящее время неизвестно, когда назначат судебное разбирательство и какое наказание может грозить офицеру. Следствие продолжается.

Анастасия Чинкова

