Долг блогера Портнягина достиг почти миллиарда рублей

12 октября 2025, 15:42

Долг Портнягина перед налоговой растёт почти на ₽2 млн каждую неделю

Дмитрий Портнягин (фото: Telegram @portnyaginlive)

Долг предпринимателя и блогера Дмитрия Портнягина перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России продолжает стремительно расти – почти на два миллиона рублей каждую неделю.