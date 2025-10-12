Достижения.рф

Долг блогера Портнягина достиг почти миллиарда рублей

Долг Портнягина перед налоговой растёт почти на ₽2 млн каждую неделю
Дмитрий Портнягин (фото: Telegram @portnyaginlive)

Долг предпринимателя и блогера Дмитрия Портнягина перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России продолжает стремительно расти – почти на два миллиона рублей каждую неделю.



По данным Telegram-канала SHOT, за последние две недели сумма задолженности увеличилась на 3,3 миллиона рублей и сейчас составляет 803 миллиона рублей.

Сам Портнягин ранее называл начисленную ему сумму в 799 миллионов рублей несправедливой и оспаривал претензии налоговиков.

Напомним, что месяц назад суд продлил для Портнягина на три месяца меру пресечения в виде запрета определённых действий в рамках дела об отмывании денег. В конце октября ему планируют предоставить возможность выступить с последним словом на судебном процессе.

Анастасия Чинкова

