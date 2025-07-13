Россиянам объяснили, в каких случаях водителям разрешается покидать место ДТП

13 июля 2025, 07:32

Аналитик Шкуматов: Водителям разрешено покидать место ДТП для избежания затора

Фото: iStock/Bilanol

Водители в России могут законно покидать место ДТП в определённых ситуациях. Детали в интервью РИА Новости раскрыл эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» и руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.





По его словам, в числе ключевых условий — необходимость предотвращения затора, либо же повышение безопасности на дороге. Однако водитель обязан предварительно выполнить обязательные действия: зафиксировать обстановку фото- или видеоаппаратурой, выставить знак аварийной остановки и обменяться данными с другими участниками происшествия.





«Верховный суд подтвердил — отъезд с места ДТП не влечет автоматического лишения прав (при соблюдении вышеперечисленных условий)», — указал Шкуматов.

«Такое смягчение снижает число заторов, уменьшает риск вторичных столкновений и делает правоприменение более справедливым. Ведь раньше даже при мелкой «царапке» могли лишить прав на полтора года», — добавил он.