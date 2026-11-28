Врач назвал способ замедлить старение сердца
Замедлить старение сердца помогают регулярное движение, полезное питание и отказ от курения. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения (ГУП) Александр Калюжин.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, в первую очередь сердцу необходима физическая активность. При этом необязательно заниматься профессиональным спортом — достаточно занятий бегом, плаванием, езды на велосипеде или активной работы по дому.
Также для здоровья сердца важен рацион. Овощи, фрукты, рыба, цельнозерновые продукты и растительные масла замедляют старение сосудов, тогда как соленая пища, напротив, ускоряет его. Помимо этого, для поддержания здоровья сердца нужно отказаться от курения, спать по семь-восемь часов в сутки, соблюдать умеренность в алкоголе и постоянно контролировать давление, холестерин и сахар в крови.
Ранее врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что частота обследований сердца зависит от общего состояния здоровья и образа жизни человека.
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