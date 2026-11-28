Россиянам объяснили, почему после сна часто болит голова
Стоматолог Бекмурзиева: бруксизм — одна из причин утренней головной боли
Стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология» Танзила Бекмурзиева сообщила, что регулярная головная боль после пробуждения не всегда указывает на неврологические проблемы. Одной из причин может выступать бруксизм — скрежетание зубами или сильное сжатие челюстей во сне.
В беседе с RT стоматолог пояснила, что на бруксизм указывают скованность и усталость челюсти после сна, болезненность при жевании, чувствительность зубов, сколы эмали и пломб.
«Бруксизм не всегда сопровождается звуком: некоторые люди просто сильно сжимают челюсти», — отметила Бекмурзиева.По словам врача, боль может возникать из-за дисфункции височно-нижнечелюстного сустава — она ощущается около уха и в висках и усиливается при жевании. Если утренняя боль сочетается с храпом, остановками дыхания и сонливостью днём, возможен обструктивный апноэ сна — тогда нужен сомнолог.
Ортодонт подчеркнула, что при регулярных симптомах важно начать со стоматолога: он изготовит ночную капу, но важно также нормализовать сон и снизить вечернее употребление кофеина.