28 ноября 2026, 12:22

Стоматолог Бекмурзиева: бруксизм — одна из причин утренней головной боли

Фото: Istock/JulieAlexK

Стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология» Танзила Бекмурзиева сообщила, что регулярная головная боль после пробуждения не всегда указывает на неврологические проблемы. Одной из причин может выступать бруксизм — скрежетание зубами или сильное сжатие челюстей во сне.





В беседе с RT стоматолог пояснила, что на бруксизм указывают скованность и усталость челюсти после сна, болезненность при жевании, чувствительность зубов, сколы эмали и пломб.

«Бруксизм не всегда сопровождается звуком: некоторые люди просто сильно сжимают челюсти», — отметила Бекмурзиева.