«Проблемы с РФ»: Стало известно, почему в Грузии выступают против российских фехтовальщиков

28 июля 2025, 13:53

Экс-министр спорта РФ Колобков: в Грузии протестуют против РФ фрики и маргиналы

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские спортсмены на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси столкнулись с угрозами: среди ночи у гостиницы активисты взрывали фейерверки, а на следующий день у дворца спорта жгли российский флаг.





Экс-министр спорта РФ олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков сообщил NEWS.ru, что в Грузии в течение 30 лет люди выступают против российских фехтовальщиков на чемпионате мира в Тбилиси. Организаторы протестов связывают все проблемы с РФ.



Однако Колобков подчеркнул, что протестующих небольшая группа, которые презентуют себя как фриков и маргиналов.





«Я уверен, что это не позиция всей Грузии», — добавил он.