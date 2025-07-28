«Проблемы с РФ»: Стало известно, почему в Грузии выступают против российских фехтовальщиков
Экс-министр спорта РФ Колобков: в Грузии протестуют против РФ фрики и маргиналы
Российские спортсмены на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси столкнулись с угрозами: среди ночи у гостиницы активисты взрывали фейерверки, а на следующий день у дворца спорта жгли российский флаг.
Экс-министр спорта РФ олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков сообщил NEWS.ru, что в Грузии в течение 30 лет люди выступают против российских фехтовальщиков на чемпионате мира в Тбилиси. Организаторы протестов связывают все проблемы с РФ.
Однако Колобков подчеркнул, что протестующих небольшая группа, которые презентуют себя как фриков и маргиналов.
«Я уверен, что это не позиция всей Грузии», — добавил он.Ранее сообщалось, что секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии назвала сожжение российского флага радикальными активистами в Тбилиси «русофобской выходкой». По мнению дипломатов, такое поведение направлено на срыв чемпионата мира по фехтованию.