Секция интересов РФ восприняла сожжение флага в Тбилиси как русофобскую провокацию

27 июля 2025, 23:09

Активисты в Грузии сожгли триколор у гостиницы российских фехтовальщиков

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии назвала сожжение российского флага радикальными активистами в Тбилиси «русофобской выходкой», направленной на срыв чемпионата мира по фехтованию.





27 июля группа активистов из грузинских НПО собралась у Олимпийского дворца — места проведения чемпионата мира по фехтованию. После митинга они переместились к гостинице, где проживают российские спортсмены, и сожгли государственный флаг РФ. Патрульная полиция оперативно прибыла на место, но не предотвратила акцию.

В заявлении секции интересов подчеркнули:

Очевидная цель провокационных действий – использовать антироссийскую карту для мобилизации сторонников радикальных сил и нанести ущерб престижу Тбилиси как принимающей стороны.

