Секция интересов РФ восприняла сожжение флага в Тбилиси как русофобскую провокацию
Активисты в Грузии сожгли триколор у гостиницы российских фехтовальщиков
Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии назвала сожжение российского флага радикальными активистами в Тбилиси «русофобской выходкой», направленной на срыв чемпионата мира по фехтованию.
27 июля группа активистов из грузинских НПО собралась у Олимпийского дворца — места проведения чемпионата мира по фехтованию. После митинга они переместились к гостинице, где проживают российские спортсмены, и сожгли государственный флаг РФ. Патрульная полиция оперативно прибыла на место, но не предотвратила акцию.
В заявлении секции интересов подчеркнули:
Очевидная цель провокационных действий – использовать антироссийскую карту для мобилизации сторонников радикальных сил и нанести ущерб престижу Тбилиси как принимающей стороны.Дипломаты потребовали от грузинских властей обеспечить безопасность спортсменов и нейтралитет соревнований.
Чемпионат проходит с 22 по 30 июля на фоне политической напряжённости. Несмотря на инцидент, российские фехтовальщики в нейтральном статусе достигли результатов: Яна Егорян завоевала 3-е золото ЧМ в карьере, а Кирилл Бородачёв взял серебро в рапире. Женская сборная по шпаге (Муртазаева, Бекмурзова, Ясинская, Хабимана) также стала серебряным призером.