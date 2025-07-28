Подмосковная саблистка Яна Егорян выиграла чемпионат мира в Грузии
Саблистка из Химок Яна Егорян завоевала золотую медаль индивидуальных соревнований чемпионата мира по фехтованию. В эти дни он проходит в Грузии.
«В финальном поединке 31‑летняя Егорян победила Зузанну Цесляр из Польши со счётом 15:11. Бронзу выиграли украинка и китаянка. Спортсменка из Химок стала трёхкратной чемпионкой мира. При этом для неё это первая золотая награда в индивидуальных соревнованиях. Она также является двукратной олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой Европы в командных соревнованиях», – передаёт «Матч ТВ».Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Россияне выступают на нём в нейтральном статусе. Ранее команда российских шпажисток взяла серебро в командном турнире, а Кирилл Бородачёв занял второе место в личных соревнованиях рапиристов.