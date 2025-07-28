Подмосковная саблистка Яна Егорян выиграла чемпионат мира в Грузии

28 июля 2025, 10:23

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Саблистка из Химок Яна Егорян завоевала золотую медаль индивидуальных соревнований чемпионата мира по фехтованию. В эти дни он проходит в Грузии.







«В финальном поединке 31‑летняя Егорян победила Зузанну Цесляр из Польши со счётом 15:11. Бронзу выиграли украинка и китаянка. Спортсменка из Химок стала трёхкратной чемпионкой мира. При этом для неё это первая золотая награда в индивидуальных соревнованиях. Она также является двукратной олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой Европы в командных соревнованиях», – передаёт «Матч ТВ».