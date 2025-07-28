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Украинская саблистка отказалась от фото с россиянкой Егорян на ЧМ в Тбилиси

Алина Комащук покинула подиум во время фото с Яной Егорян после награждения ЧМ
Фото: iStock/gorodenkoff

Украинская фехтовальщица Алина Комащук отказалась от совместной фотографии с завоевавшей золото на чемпионате мира в Тбилиси россиянкой Яной Егорян.



В финале турнира россиянка победила польскую саблистку Сюзанну Цеслар со счетом 15:11, став трехкратной чемпионкой мира. Комащук и китаянка Пань Цимяо завоевали бронзовые награды.

После церемонии награждения Егорян, Цеслар и Пань Цимяо встали на пьедестале для традиционной фотографии. Однако, как зафиксировали фотографы, Комащук в этот момент покинула подиум.

Чемпионат проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля при участии 126 стран. Егорян повторила рекорд России по количеству золотых медалей на мировых первенствах в личном зачете. Ранее в командном турнире российские фехтовальщицы завоевали серебряные медали чемпионата мира.

Кроме того, чемпионат запомнился сожжением российского флага радикальными активистами.

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