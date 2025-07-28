Украинская саблистка отказалась от фото с россиянкой Егорян на ЧМ в Тбилиси

28 июля 2025, 00:50

Алина Комащук покинула подиум во время фото с Яной Егорян после награждения ЧМ

Фото: iStock/gorodenkoff

Украинская фехтовальщица Алина Комащук отказалась от совместной фотографии с завоевавшей золото на чемпионате мира в Тбилиси россиянкой Яной Егорян.