По некоторым источникам, артисту диагностировали серьёзные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков.Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что связывать проблемы с сердцем с проблемами межпозвоночных дисков некорректно.«У нас есть спинной мозг — это длинные проводники (аксоны) нейронов, которые находятся в головном мозге. Они оттуда идут, дальше делают переключение в спинном мозге — в области рогов. Если спинной мозг поперёк срезать, кажется, будто бы на срезе есть передние и задние рога. В передних находятся двигательные нейроны, а в задних рогах — чувствительные», — сказал врач. По его словам, каждый позвонок — это отдельная кость, разделены они межпозвоночными дисками, а спинной мозг во все стороны отдает и принимает нервы, однако это никак не связано с работой сердца. «Сердце — совершенно самостоятельный орган, который управляется изнутри, из себя любимого. Это происходит автоматически. Сердце не связано с межпозвонковыми дисками. То есть, кроме того, что они находятся в одном теле, другой связи между ними не существует», — объяснил эксперт. Хорошев предположил, что у Ливанова может быть сочетание проблем, учитывая его возраст. «В таком возрасте бывают проблемы и сердцем, и с сосудами, и с мозгом», — заключил специалист.Читайте также: «Большая интоксикация»: Врач предположил, выдержит ли сердце 84-летней Ларисы Голубкиной очередные боли«Наследственное»: Врач рассказал про страшный диагноз дочери ДобровольскойНевролог Хорошев объяснил, с чем связано критическое состояние Бориса Щербакова