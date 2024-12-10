Невролог Хорошев объяснил, с чем связано критическое состояние Бориса Щербакова

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Жизнь актера и любимца миллионов Бориса Щербакова под угрозой. Недавно актер был госпитализирован после потери сознания в подъезде. У него выявили различные переломы, а дальше диагностировали редкую патологию кишечника — пневматоз. По словам врачей, это состояние опасно развитием некроза тканей.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» предположил, что риск некроза у Бориса Щербакова мог появиться из-за аритмии.
Он объяснил, что Борис Щербаков мог потерять сознание на лестничной клетке из-за преходящего (транзиторного) нарушения мозгового кровообращения, вызванного массовым тромбозом.
По словам врача, аритмия могла привести к ишемии, затем к инфаркту (инсульту мозга), а далее — к риску некроза.
Павел Хорошев напомнил о необходимости ежегодной диспансеризации для выявления для выявления аритмии и прочих заболеваний, которые могут привести к нарушению кровообращения, в том числе ишемии и инфаркту.
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«Могу предположить, что к этим патологиям могла привести аритмия, которая провоцирует массовые тромбозы во всем организме. В кровь могут выбрасываться миллиарды тромбов, и происходит катастрофа. Причин для аритмии может быть много», — сказал врач.
Он объяснил, что Борис Щербаков мог потерять сознание на лестничной клетке из-за преходящего (транзиторного) нарушения мозгового кровообращения, вызванного массовым тромбозом.
«Выброс огромного количества тромбов мог вызвать закупоривание сосудов во многих участках тела: во внутренних органах и конечностях. Причина может быть также в ДВС-синдроме — диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Либо, если он, например, в этот момент подхватил коронавирус, который вызвал "цитокиновый шторм", приводящий также к массированному тромбозу», — сказал он.
По словам врача, аритмия могла привести к ишемии, затем к инфаркту (инсульту мозга), а далее — к риску некроза.
«В каждой ткани должен происходить газообмен, питание и гигиена. Это происходит с помощью крови, плазмы и лимфы. Если этого не происходит, то случается сначала ишемия, то есть нарушение питания, из-за которого ткань начинает дисфункционировать, потом инфаркт (инсульт мозга) и некроз — ткань умирает. Некроз — это распад», — пояснил Хорошев.
Павел Хорошев напомнил о необходимости ежегодной диспансеризации для выявления для выявления аритмии и прочих заболеваний, которые могут привести к нарушению кровообращения, в том числе ишемии и инфаркту.
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Анастасия Бондарева