Невролог Хорошев объяснил, с чем связано критическое состояние Бориса Щербакова

Журналистка Ксения Собчак и юрист Екатерина Гордон уже много лет находятся в конфликте. Их противостояние началось в 2008 году во время радиопередачи и продолжилось, когда обе стали кандидатами на пост президента России. Тогда они уже показали, что не боятся острых слов и готовы к жарким спорам, неоднократно вступая в словесные баталии. На этот раз Собчак и Гордон обменялись колкими комментариями в социальных сетях. Поводом для их разногласий стало различие мнений по поводу покупки поддельных предметов люксовых брендов. Подробности читайте в материале «Радио 1».