В Ступине выполнили годовую программу по благоустройству

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Программа по благоустройству городского округа Ступино на 2024 год выполнена на 100%, о проделанной работе доложил глава муниципалитет Сергей Мужальских в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств, ведомств и округов, сообщает пресс-служба администрации Ступина.
«В округе благоустроено шесть общественных территорий: скверы у Нового рынка и у ДК «Металлург», бульвар Победы, пешеходная зона вдоль ул. Андропова, территория перед школой на 825 мест в Ступине, скверы в селе Верзилово, посёлке Услады и селе Семёновское. Установлено ограждение храмовой площади в Ступино», — сказал Сергей Мужальских.Он также сообщил, что в округе в текущем году установили десять детских и спортивных площадок, благоустроили 11 дворов, обустроили три «народные тропы», отремонтировали шесть тротуаров, устранили более 26 тысяч квадратных метров дефектов асфальта во дворах.
В рамках проекта «Светлый город» в округе провели работы на 12 объектах, установили 199 фонарных столбов и 736 светильников.
Кроме того, 1 декабря в ступинском парке Островского откроется новый каток.
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