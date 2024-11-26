В Ступине обсудили ход капремонта объектов здравоохранения

Сергей Мужальских (фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино)
Ход капитального ремонта объектов здравоохранения в городском округе Ступино обсудил глава муниципалитета Сергей Мужальских в ходе еженедельного тематического совещания со своими профильными заместителями и главврачом Ступинской клинической больницы Светланой Чудаковой, сообщает пресс-служба администрации округа.
В настоящее время подрядчики отстают от заданных сроков проведения капремонта, пути решения этого вопроса было решено обсудить с Минздравом Московской области.
Она также отметила, что постоянно поступают обращения жителей, связанные с заполнением электронных больничных карт на портале госуслуг. Поэтому решено провести разъясняющую встречу с населением. Встреча состоится 27 ноября в 15:00 в правом крыле взрослой поликлиники, по адресу: город Ступино, улица Чайковского, дом №7, 2 этаж.
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«На сегодняшний день главной проблемой остаётся срыв сроков капитальных ремонтов на наших объектах. Поскольку полномочия больницы не очень большие, достичь необходимых результатов без помощи областного министерства не получится», — отметила Светлана Чудакова.
Она также отметила, что постоянно поступают обращения жителей, связанные с заполнением электронных больничных карт на портале госуслуг. Поэтому решено провести разъясняющую встречу с населением. Встреча состоится 27 ноября в 15:00 в правом крыле взрослой поликлиники, по адресу: город Ступино, улица Чайковского, дом №7, 2 этаж.
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Лев Каштанов