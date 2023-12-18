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«Меняет пароли, избегает»: Названы четыре признака неверности партнера

Mirror: Детектив Бонд нашел связь между избеганием и неверностью партнера
18 декабря 2023, 14:33
Фото: istock / fizkes

Фото: istock / fizkes

Частный детектив из США Аарон Бонд назвал 4 признака, которые выдают неверного партнера. Об этом пишет The Sun.
Он рассказал, что стоит обратить внимание, как часто человек держит телефон в руке. Он отметил, что изменщики носят устройства с собой и не разрешают партнерам пользоваться ими. Также человек может менять пароли без причины.

«Также следует посмотреть, как они кладут телефон, когда им не пользуются. Если они кладут его экраном вниз, то, вероятно, они что-то скрывают», — отметил Бонд.

Также признаком неверности может стать забеганием партнера. Детектив заявил, что неверные перестают делиться рассказами и новостями из жизни, так как должны врать, чтобы не ляпнуть лишнего и не раскрыть свою измену.

Также о неверности можно говорить либидо партнера. С появлением любовников и любовниц люди реже занимаются сексом или занимаются им из чувства вины.

Также стоит обратить внимание на проявления агрессии в сторону второй половинки. Человек может злиться или нервничать из-за тревожного состояния.

А чтобы избавиться от напряжения, которое они чувствуют, они попытаются убедить себя, что проблема в вас, и ни с того ни с сего начинают негативно относиться к вам», — утверждает детектив.

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