«Меняет пароли, избегает»: Названы четыре признака неверности партнера

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Частный детектив из США Аарон Бонд назвал 4 признака, которые выдают неверного партнера. Об этом пишет The Sun.
Он рассказал, что стоит обратить внимание, как часто человек держит телефон в руке. Он отметил, что изменщики носят устройства с собой и не разрешают партнерам пользоваться ими. Также человек может менять пароли без причины.
Также признаком неверности может стать забеганием партнера. Детектив заявил, что неверные перестают делиться рассказами и новостями из жизни, так как должны врать, чтобы не ляпнуть лишнего и не раскрыть свою измену.
Также о неверности можно говорить либидо партнера. С появлением любовников и любовниц люди реже занимаются сексом или занимаются им из чувства вины.
Также стоит обратить внимание на проявления агрессии в сторону второй половинки. Человек может злиться или нервничать из-за тревожного состояния.
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«Также следует посмотреть, как они кладут телефон, когда им не пользуются. Если они кладут его экраном вниз, то, вероятно, они что-то скрывают», — отметил Бонд.
Также о неверности можно говорить либидо партнера. С появлением любовников и любовниц люди реже занимаются сексом или занимаются им из чувства вины.
Также стоит обратить внимание на проявления агрессии в сторону второй половинки. Человек может злиться или нервничать из-за тревожного состояния.
А чтобы избавиться от напряжения, которое они чувствуют, они попытаются убедить себя, что проблема в вас, и ни с того ни с сего начинают негативно относиться к вам», — утверждает детектив.
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Алина Юрчак