Достижения.рф

В похоронном бюро нашли разлагающиеся останки нескольких людей

BBC News: В похоронном бюро Великобритании нашли разлагающиеся останки двух мужчин
Фото: iStock/nito100

Управляющие похоронного бюро предстали перед судом в Великобритании за невыполнение обязательств по кремации тел. Об этом сообщает BBC News.



Судебные приставы обнаружили разлагающиеся человеческие останки в помещении бюро при взыскании задолженности с 49-летнего Ричарда Элкина и 42-летней Хейли Белл. Пара не оплатила арендные платежи на сумму 13 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей).

В помещении с протекающей крышей находились тела двух пожилых мужчин. Одного из них идентифицировали как 87-летнего Уильяма Митчелла. Мертвый мужчина пролежал в неохлаждаемой комнате 36 дней, хотя его семья верила, что кремация уже проведена.

Подсудимые признались, что у них не было средств на кремацию и они планировали провести ее после ремонта крыши. Расследование установило, что Элкин и Белл работали по поддельной лицензии.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0