В похоронном бюро нашли разлагающиеся останки нескольких людей
Управляющие похоронного бюро предстали перед судом в Великобритании за невыполнение обязательств по кремации тел. Об этом сообщает BBC News.
Судебные приставы обнаружили разлагающиеся человеческие останки в помещении бюро при взыскании задолженности с 49-летнего Ричарда Элкина и 42-летней Хейли Белл. Пара не оплатила арендные платежи на сумму 13 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей).
В помещении с протекающей крышей находились тела двух пожилых мужчин. Одного из них идентифицировали как 87-летнего Уильяма Митчелла. Мертвый мужчина пролежал в неохлаждаемой комнате 36 дней, хотя его семья верила, что кремация уже проведена.
Подсудимые признались, что у них не было средств на кремацию и они планировали провести ее после ремонта крыши. Расследование установило, что Элкин и Белл работали по поддельной лицензии.
