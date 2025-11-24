Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях подскочат до одного миллиона рублей
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил увеличить штрафы за размещение рекламы в запрещенных соцсетях до одного миллиона рублей. Об этом пишет газета «Известия».
Выборный уже направил соответствующий законопроект на отзыв в Верховный суд, Генпрокуратуру, Минюст и МВД.
Депутат напомнил, что запрещенные в РФ платформы используются Западом для распространения дезинформации и антироссийской повестки. Полагаться на такие соцсети особенно опасно в условиях информационной войны.
Выборный выразил мнение, что действующие штрафы в 2,5 тысячи рублей не останавливают блогеров — россияне продолжают заниматься рекламными интеграциями в таких соцсетях, как, например, Instagram*.
Дело в том, что сумма штрафа очень мала в сравнении с доходами, которые блогерам приносят иностранные платформы.
Согласно материалу «Известий», новые штрафы составят для граждан от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Ранее суд в Москве назначил Telegram Messenger Inc. административный штраф в размере семи миллионов рублей за неисполнение обязанностей владельца социальной сети.