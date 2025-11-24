Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях подскочат до одного миллиона рублей

24 ноября 2025, 05:22

«Известия»: В РФ предложили поднять штраф за рекламу в запрещенных соцсетях до ₽1 млн

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил увеличить штрафы за размещение рекламы в запрещенных соцсетях до одного миллиона рублей. Об этом пишет газета «Известия».





Выборный уже направил соответствующий законопроект на отзыв в Верховный суд, Генпрокуратуру, Минюст и МВД.



Депутат напомнил, что запрещенные в РФ платформы используются Западом для распространения дезинформации и антироссийской повестки. Полагаться на такие соцсети особенно опасно в условиях информационной войны.



