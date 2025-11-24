Экс-муж обвиняемой в уклонении от налогов блогера Чекалиной впервые узнал о ее беременности

24 ноября 2025, 12:47

Бывший муж блогера Чекалиной Артем впервые узнал о ее беременности от СМИ

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной Артем впервые узнал о ее беременности от СМИ. Об этом пишет Super.





16 ноября появилась информация, что наказание для Чекалиной могут смягчить на треть, если она родит четвёртого ребёнка до вынесения приговора.



По данным Mash, женщина находится на шестом месяце беременности. Ей грозит от трёх до семи лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.





«Впервые слышу. Дети — это всегда позитивно», — сказал Артем Чекалин.