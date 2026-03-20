Продавцы Wildberries пожаловались на массовый сбой в карточках товаров
Селлеры Wildberries из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани сообщили о масштабном сбое на платформе: в карточках товаров некорректно отображаются остатки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам продавцов, система показывает, что большинство товаров якобы отсутствует в наличии. В результате падают заказы и снижаются продажи. Один из селлеров отметил, что из 1200 позиций у него отображается доступными лишь около 100.
Предприниматели опасаются финансовых потерь, так как покупатели не видят реального ассортимента. Ситуацию усугубляет и недовольство сроками выплат, которые, по словам продавцов, также увеличились.
В ответ на обращения служба поддержки маркетплейса предлагает стандартные рекомендации — проверить настройки, в том числе использование VPN и корректность данных, — не подтверждая наличие системной ошибки.
