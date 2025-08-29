Россиянка избила и ограбила мать ради покупок на Wildberries

29 августа 2025, 13:26

В Башкирии женщина избила и ограбила мать ради покупок на Wb

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Башкирии девушка избила и ограбила свою мать ради покупок на маркетплейсе Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.