Россиянка избила и ограбила мать ради покупок на Wildberries
В Башкирии девушка избила и ограбила свою мать ради покупок на маркетплейсе Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Отмечается, что дочь действовала вместе со своим мужем. Они проникли в квартиру матери, где мужчина напал на тёщу, связал ей руки и избил. После дочь закрыла рот матери кляпом и нанесла ещё не менее 20 ударов по лицу.
После этого напавшие потребовали пароль от телефона женщины и оплатили её деньгами покупки в интернет-магазине на сумму более 67 тысяч рублей.
В результате, решением суда дочь была приговорена к четырём годам заключения условно, а её мужа ещё только ждёт суд.
Читайте также: