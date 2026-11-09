Школьникам объяснят причину выставления оценки за поведение

09 ноября 2026, 03:41

Фото: iStock/Smederevac

В российских школах тестируют новую систему оценки поведения учеников. Преподаватели будут подробно объяснять смысл выставленных отметок, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ, ведущий научный сотрудник Института воспитания Надежда Бабарыкина.