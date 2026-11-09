Школьникам объяснят причину выставления оценки за поведение
В российских школах тестируют новую систему оценки поведения учеников. Преподаватели будут подробно объяснять смысл выставленных отметок, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ, ведущий научный сотрудник Института воспитания Надежда Бабарыкина.
В текущем учебном году в России идёт апробация системы оценивания поведения школьников 2–8‑х классов. Как рассказала собеседник агентства, в каждом регионе для участия в проекте отобрано не менее десяти общеобразовательных организаций.
Ключевой элемент новой системы — конструктивная обратная связь. Педагоги должны не просто ставить оценку за поведение, но и разъяснять ученикам и их родителям, почему была выставлена та или иная отметка. По словам Бабарыкиной, такой подход поможет родителям и учителям согласовать свои требования к ребёнку.
Эксперт также отметила, что система оценки поведения нацелена на развитие у детей важных социальных навыков. Как утверждает эксперт, это сформирует уважительное отношение к старшим и сверстникам, позволит контролировать себя, а также обучит учащихся правовым и социальным нормам.
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