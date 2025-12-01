Продажи коньяка на Украине могут упасть на 50% из-за переименования на «бренди»

01 декабря 2025, 14:50

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Украинские производители коньяка должны к декабрю 2025 года сменить название напитка на «бренди», предупреждает Forbes. Эксперты предсказывают падение продаж на 50 процентов после завершения переходного периода.