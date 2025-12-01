Продажи коньяка на Украине могут упасть на 50% из-за переименования на «бренди»
Украинские производители коньяка должны к декабрю 2025 года сменить название напитка на «бренди», предупреждает Forbes. Эксперты предсказывают падение продаж на 50 процентов после завершения переходного периода.
Переименование связано с евроинтеграцией и соблюдением европейских стандартов, согласно которым термин «коньяк» используется только для напитков из Франции. Все производители Украины к январю 2026-го должны выпускать продукт под новым названием.
СЕО Bayadera Group Анатолий Корчинский сообщил, что текущая лимитированная партия коньяка Koblevo в 20 тысяч бутылок станет последней. После этого весь алкоголь компании будет маркироваться как «бренди».
Эксперты отмечают, что смена названия может серьёзно повлиять на спрос, поскольку многие потребители ассоциируют коньяк с традиционным качеством напитка. Производители надеются, что маркетинговые усилия помогут сгладить возможное падение продаж.
