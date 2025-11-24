SHOT: россиянин умер на Бали от паленого алкоголя
Россиянин скончался на Бали от отравления палёным алкоголем. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
В местном госпитале указали именно эту причину в отчёте о смерти, опровергнув слухи о том, что туриста укусила змея. На его теле не обнаружили никаких следов укусов или яда.
32-летнего Андрея госпитализировали в BIMC Nusa Dua 19 октября после употребления суррогатного балийского арака. Туристы сообщают о нескольких аналогичных случаях, утверждая, что даже в качественных заведениях бармены заменяют оригинальный товар на суррогат.
После поступления в больницу Андрей впал в кому, и его перевели на искусственную вентиляцию легких. Так он провёл месяц, врачи несколько раз ставили диагноз «смерть мозга», а бронхи забились мокротой из-за отсутствия бронхоскопа в клинике. Тесты на наркотики показали отрицательный результат.
16 ноября на Бали прибыла команда медицины катастроф для эвакуации туриста в Россию, но из-за тяжёлого состояния его решили оставить в местной больнице. Друзья погибшего утверждают, что попытки перевести его в другую клинику дважды завершались отказом врачей, которые опасались ошибиться с аппаратом ИВЛ.
В итоге Андрея госпитализировали в другое учреждение 21 ноября, но было уже поздно. На следующий день он скончался. Семья потратила примерно 100 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей) на лечение. Сегодня тело Андрея кремируют.
