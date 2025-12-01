Кемеровская область стала лидером по ВИЧ у беременных
В Кемеровской области более 2% беременных женщин живут с ВИЧ-инфекцией. Такие данные выявили в результате исследования проекта «Если быть точным».
Напомним, 1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом.
«В 2024 году каждый 50-й случай беременности в Кузбассе сопровождался диагнозом ВИЧ. Доля в 2,3% — самая высокая среди всех регионов страны, где этот показатель стабильно превышает критическую отметку», — пишет VSE42.RU.
Отмечается, что в 11 российских субъектах, в том числе и в Кемеровской области, на протяжении нескольких лет доля беременных с ВИЧ не опускается ниже 1%. Такая тенденция является тревожной и указывает на то, что эпидемия распространяется за пределы уязвимых групп.
Тем временем в Кузбассе также насчитали 76 беременных студенток, которые получают выплаты, введённые 1 сентября текущего года, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального соцфонда.
«Сумма считается от прожиточного минимума. В 2025 году в области он равен 17 589 рублей. За весь декретный отпуск в 140 дней каждая студентка получает 82 082 рубля сразу. А если студентка еще и работает, то это увеличивает её доход вдвойне», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что при трудовом стаже менее шести месяцев пособие назначается из МРОТ, который в этом году составляет 29 172 рубля.