На Камчатке двух санитаров морга осудили за кражу украшений с тел умерших

Фото: iStock/Soumen Hazra

Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновными двух санитаров, работавших в морге. Об этом пишет Telegram-канал «‎Прокуратура Камчатского края».



Мужчины, 26 и 37 лет, совершали кражи ювелирных изделий с тел умерших. В период с октября по ноябрь прошлого года они использовали служебный автомобиль для перевозки усопших и похищали украшения в безлюдных местах.

Злоумышленники сдавали украденное в ломбард. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как признание вины и активное содействие в расследовании преступления. Каждому из фигурантов назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Дарья Осипова

