На Камчатке двух санитаров морга осудили за кражу украшений с тел умерших
Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновными двух санитаров, работавших в морге. Об этом пишет Telegram-канал «Прокуратура Камчатского края».
Мужчины, 26 и 37 лет, совершали кражи ювелирных изделий с тел умерших. В период с октября по ноябрь прошлого года они использовали служебный автомобиль для перевозки усопших и похищали украшения в безлюдных местах.
Злоумышленники сдавали украденное в ломбард. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как признание вины и активное содействие в расследовании преступления. Каждому из фигурантов назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
Читайте также: