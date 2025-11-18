Момент мощнейшего взрыва газопровода под Омском попал на видео
SHOT показал момент взрыва газопровода в Омской области
В пригороде Омска взорвался газопровод и произошел пожар. Кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал SHOT.
Инцидент случился в населенном пункте Ростовка. По словам местных жителей, после взрыва в воздухе чувствуется химический запах.
На месте событий работают 18 пожарных и четыре единицы спецтехники. Причины взрыва в настоящий момент остаются неизвестными. Официальные лица пока никак не комментировали произошедшее.
Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в квартале Врубелёво. Сильнейшее зарево видели жители населенных пунктов, расположенных в нескольких километрах от эпицентра.
