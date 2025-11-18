Болельщику воткнули автомобильный ключ в голову на футбольном матче в Аргентине
В Аргентине на матче молодежных команд бывшему футболисту Джонатану Хосе Смиту вонзили в лоб автомобильный ключ во время драки. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Смит пришёл на игру, чтобы поддержать свою 16‑летнюю дочь, выступавшую за спортивный клуб «Берасатеги». Когда между юными игроками и их родителями вспыхнула массовая драка, мужчина попытался вмешаться и остановить конфликт. В этот момент 40‑летний Гастон Омар Альварес напал на него, вонзив ключ в голову Смита.
Несмотря на тяжёлую травму, пострадавший не потерял сознания. Его оперативно доставили в местное медучреждение, где оказали первую помощь.
Спустя 12 часов после происшествия хирурги провели операцию и успешно извлекли металлический предмет из лобовой кости спортсмена. По словам супруги пострадавшего, конфликт начался с ссоры между подростками, но быстро перерос в массовую потасовку с участием взрослых.
Правоохранители задержали Альвареса прямо на месте происшествия. При обыске у него обнаружили часть орудия. Нападавшему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
