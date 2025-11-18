Болельщику воткнули автомобильный ключ в голову на футбольном матче в Аргентине

18 ноября 2025, 02:45

Daily Mail: в Аргентине экс-футболисту воткнули автомобильный ключ в голову

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Аргентине на матче молодежных команд бывшему футболисту Джонатану Хосе Смиту вонзили в лоб автомобильный ключ во время драки. Об этом сообщило издание Daily Mail.