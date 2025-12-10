Водитель скорой помощи получил штраф за наклейку Георгиевской ленты
В столице водителя скорой помощи оштрафовали за наклейку Георгиевской ленты на кузове служебного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, инцидент произошел, когда водитель вез пациента в больницу им. Юдина с включенными спецсигналами. За ним последовал автомобиль ДПС, и после доставки больного в приемное отделение шоферу выписали санкцию за наклейки.
Ранее в Санкт-Петербурге посетитель Государственного Эрмитажа получил штраф в размере 800 тысяч рублей за то, что сел на трон магистра Мальтийского ордена, предназначенный для императора Павла I.
Уточнялось, что сотрудники музея увидели повреждения на экспонате.
