«АвтоВАЗ» возвращается к пятидневной рабочей неделе с января 2026 года

Фото: iStock/blinow61

«АвтоВАЗ» возвращается к пятидневной рабочей неделе с января 2026 года. Об этом сообщили изданию «Лента.ру» в пресс-службе автозавода.



Как оказалось, соответсвующее распоряжение подписал руководитель предприятия Максим Соколов

«Сегодня президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов подписал приказ о возвращении предприятия в режим полной пятидневной рабочей недели с 1 января 2026 года», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о переводе сотрудников завода на четырехдневную рабочую неделю. Все из-за ухудшения экономическо ситуации.
Иван Мусатов

