Госдума одобрила запрет на изъятие единственной машины за долги у многодетных

10 декабря 2025, 16:44

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, который защитит имущество многодетных семей от взыскания по долгам. Теперь автомобиль, являющийся единственным транспортным средством, не смогут изъять. Об этом сообщает ТАСС.