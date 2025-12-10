Госдума одобрила запрет на изъятие единственной машины за долги у многодетных
Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, который защитит имущество многодетных семей от взыскания по долгам. Теперь автомобиль, являющийся единственным транспортным средством, не смогут изъять. Об этом сообщает ТАСС.
Документ, представленный кабинетом министров в октябре, вносит изменения в Гражданский процессуальный кодекс России. Новые правила расширят список имущества, на которое нельзя накладывать взыскание. Кроме земельных участков, полученных многодетными семьями в качестве государственной поддержки, добавится и защита автомобилей.
Эти изменения помогут многодетным семьям сохранить свою собственность и обеспечат дополнительную поддержку в трудные времена. Законопроект ожидает дальнейшего рассмотрения.
