На Ярославское направление вышел девятый поезд «Иволга 4.0»

26 ноября 2025, 14:58

оригинал Фото: пресс-служба ЦППК

Девятый состав «Иволга 4.0», относящийся к самому новому поколению поездов, появился на Ярославском направлении. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.





Составы типа «Иволга 4.0» начали курсировать в столичном регионе в 2024 года. Сначала их запустили на МЦД-3 и МЦД-4, а в конце июня текущего года — и на Ярославском направлении.



