На Ярославское направление вышел девятый поезд «Иволга 4.0»
Девятый состав «Иволга 4.0», относящийся к самому новому поколению поездов, появился на Ярославском направлении. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Составы типа «Иволга 4.0» начали курсировать в столичном регионе в 2024 года. Сначала их запустили на МЦД-3 и МЦД-4, а в конце июня текущего года — и на Ярославском направлении.
До конца года на Ярославском наплавлении появится ещё шесть поездов этого типа.«Поезда «Иволга 4.0» отличаются ежевичным и мятным цветам поручней и подголовников в салоне и третьей дверью в промежуточных вагонах. В этих поездах тихо, работают климатические системы с обеззараживанием воздуха, есть крепления для перевозки велосипедов и USB-розетки для зарядки гаджетов», — говорится в сообщении.