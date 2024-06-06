Наркотики и сексуальное насилие: Психиатр Теслер о равнодушных родителях

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Тема насилия каждый день всплывает в новостной ленте. От того, что это происходит с детьми, захватывает дух. Шокирует не только сам факт произошедшего, но и то, что ребенок молчит и не просит помощи у взрослых.
О том, как родители могут заметить, что на ребенка оказывается физическое или психологическое насилие и защитить его в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер.
По словам эксперта, ребенок должен быть родителям понятен.
Если родители ведут себя таким образом, то они всегда почувствуют неладное. Если ребенок начал вести себя как то иначе — одеваться, краситься, то нужно понять — социум так влияет на ребенка или нет, отметил психиатр.
Он добавил, что дело родителей — защищать детей. Если они хотят, чтобы дети оказали им поддержку в старости, то родителям нужно оказывать детям поддержку в детстве.
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По словам эксперта, ребенок должен быть родителям понятен.
«Родители должны знать и понимать, как дети проводят свое время, а также какие у них приоритеты. Ребенок не должен быть зажатым или запуганным. Тут ведь не только сексуальное насилие. Тут и наркотики, и все, что угодно. Родители, особенно в подростковом возрасте, всегда должны держать ребенка в центре внимания, а для того, чтобы держать, им нужно дружить с детьми. Они должны знать, что интересует детей, какой контент в интернете их интересует, отвечать на все детские вопросы, а не говорить — спроси у бабушки. Родители должны все время держать руку на пульсе», — рассказал он.
Если родители ведут себя таким образом, то они всегда почувствуют неладное. Если ребенок начал вести себя как то иначе — одеваться, краситься, то нужно понять — социум так влияет на ребенка или нет, отметил психиатр.
«Родителям нужно постараться понять, что происходит с ребенком, а при непонимании подключать специалистов. Обычно у ребенка в таком случае страдает успеваемость, снижается концентрация внимания. Он погружен в свои переживания. Ребенок испытывает чувство страха, тревоги. Все это родителями отмечается, если они следят за своим ребенком, а если не следят, то они заходят к взрослым дядям домой», — объяснил Теслер.
Он добавил, что дело родителей — защищать детей. Если они хотят, чтобы дети оказали им поддержку в старости, то родителям нужно оказывать детям поддержку в детстве.
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Дарья Осипова