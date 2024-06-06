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Наркотики и сексуальное насилие: Психиатр Теслер о равнодушных родителях

06 июня 2024, 19:28
Фото: iStock/Zinkevych

Фото: iStock/Zinkevych

Тема насилия каждый день всплывает в новостной ленте. От того, что это происходит с детьми, захватывает дух. Шокирует не только сам факт произошедшего, но и то, что ребенок молчит и не просит помощи у взрослых.
О том, как родители могут заметить, что на ребенка оказывается физическое или психологическое насилие и защитить его в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер.

По словам эксперта, ребенок должен быть родителям понятен.



«Родители должны знать и понимать, как дети проводят свое время, а также какие у них приоритеты. Ребенок не должен быть зажатым или запуганным. Тут ведь не только сексуальное насилие. Тут и наркотики, и все, что угодно. Родители, особенно в подростковом возрасте, всегда должны держать ребенка в центре внимания, а для того, чтобы держать, им нужно дружить с детьми. Они должны знать, что интересует детей, какой контент в интернете их интересует, отвечать на все детские вопросы, а не говорить — спроси у бабушки. Родители должны все время держать руку на пульсе», — рассказал он.

Если родители ведут себя таким образом, то они всегда почувствуют неладное. Если ребенок начал вести себя как то иначе — одеваться, краситься, то нужно понять — социум так влияет на ребенка или нет, отметил психиатр.

«Родителям нужно постараться понять, что происходит с ребенком, а при непонимании подключать специалистов. Обычно у ребенка в таком случае страдает успеваемость, снижается концентрация внимания. Он погружен в свои переживания. Ребенок испытывает чувство страха, тревоги. Все это родителями отмечается, если они следят за своим ребенком, а если не следят, то они заходят к взрослым дядям домой», — объяснил Теслер.

Он добавил, что дело родителей — защищать детей. Если они хотят, чтобы дети оказали им поддержку в старости, то родителям нужно оказывать детям поддержку в детстве.

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