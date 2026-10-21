Продажи шин, техники и мебели на Wildberries резко выросли

21 октября 2026, 13:28

Банкир Горшков: за год банки и маркетплейсы перешли к совместной выгоде

Фото: istockphoto / William_Potter

Россияне стали чаще покупать на маркетплейсах не только одежду и товары для дома, но и электронику, бытовую технику, мебель и стройматериалы. В III квартале 2026 года особенно заметно выросли продажи шин и дисков, а также крупной бытовой техники. Об этом свидетельствуют данные исследования Wildberries, сообщает «Сiбдепо».





В денежном выражении продажи шин и дисков увеличились почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на крупную бытовую технику вырос на 66%, а на стройматериалы и мебель на заказ — на 84%. Готовую мягкую мебель покупали в полтора раза чаще, чем годом ранее. Также выросла популярность смартфонов и ювелирных изделий.



Рост среднего чека свидетельствует о том, что маркетплейсы становятся для россиян площадкой не только для повседневных покупок, но и для более крупных расходов.



На этом фоне банки и онлайн-площадки расширяют сотрудничество и запускают совместные программы для покупателей. Один из таких проектов — партнёрство ВТБ и Wildberries, которое стороны расширили на этой неделе.



«Потенциальная аудитория ВТБ и Wildberries — все экономически активные потребители в России. Всего за год банки и маркетплейсы прошли путь от прямого противостояния до совместной выгоды, которую мы предлагаем более чем для 100 млн человек», — заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.