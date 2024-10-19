Продажи товаров для квадроберов выросли почти на 5 тысяч процентов

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Продажи товаров для квадроберов на Wildberries выросли на 4,8 тысячи процентов. Об этом информирует РБК со ссылкой на объединенную компанию Wildberries и Russ.
В компании отметили, что причины такого роста заключаются в эффекте низкой базы 2023 года, когда спрос на подобные товары был точечным, а на сегодняшний день приобрел более массовый характер. Уточняется, что абсолютный рекорд продаж был достигнут в мае этого года.
В настоящее время на маркетплейсе присутствует около 1,5 тысячи товаров, в которых как-либо фигурирует слово «квадробер».
Ранее сообщалось, что на российских маркетплейсах стали продаваться корма для квадроберов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время на маркетплейсе присутствует около 1,5 тысячи товаров, в которых как-либо фигурирует слово «квадробер».
Ранее сообщалось, что на российских маркетплейсах стали продаваться корма для квадроберов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова