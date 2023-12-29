Продлили срок приема заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

Фото: официальный сайт форума «Сильные идеи для нового времени»
Приём инициатив и проектов в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» продлится до 31 января. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Форум проводится с целью отбора и реализации идей, которые смогут внести значимый вклад в развитие страны, укрепление суверенитета и достижение стратегических целей развития России.
Кроме этого, в 2024 году данный проект пройдет уже в четвертый раз. Всего принять участие можно в семи направлениях: «Качество жизни населения», «Пространство для жизни», «Эффективный труд и образование», «Эффективное государство», «Экономика данных и цифровые решения», «Развитие экономики и предпринимательства» и «Обеспечение технологического суверенитета России».
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«Глава государства Владимир Путин охарактеризовал форум, как одну из ключевых площадок для открытого и содержательного диалога, который в полной мере отразит задачи нашей эпохи. Форум направлен на выявление лучших идей, он открывает для жителей страны невероятные возможности. Лозунг форума гласит – предлагайте свои идеи, дорабатывайте их совместно с экспертами и наставниками, получайте всестороннюю поддержку от государства и бизнеса», – отметил председатель Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
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Мира Полтева