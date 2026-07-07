Продолжается прием работ на фотоконкурс «Русская цивилизация»
Продолжается прием заявок на Х Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», который проводит ФАДН России при поддержке Россотрудничества. Он призван объединить фотографов страны и всего мира.
Конкурс проводится с 2017 года, и его популярность растет. Тогда 1,8 тысячи авторов из 28 стран прислали десять тысяч снимков, а в 2025-м поступило более 19,5 тысяч работ от 3,4 тысячи человек из России и зарубежья. Прием заявок продлится до 12 октября на официальном сайте фотоконкурса.
Участниками могут стать профессионалы и любители старше 18 лет независимо от места жительства и рода занятий. Каждый может предоставить от одного до пяти снимков в каждой из семи номинаций (всего не более 35 изображений). К участию допускаются работы, созданные не ранее 2021 года.
Номинации конкурса: «Уникальная природа» (пейзажи и дикая природа России), «Лица и поколения» (портреты, передающие национальный колорит), «Традиции большой страны» (репортажи о народных традициях и старинных обрядах), «Архитектура и скульптура» (памятники и современные сооружения), «Духовные скрепы» (фото святых мест и религиозных объектов), «Семейные ценности» (традиции народов России в портретах) и специальная номинация «Россия – семья семей» от «Дома народов России» с семейными фотографиями и описанием истории семьи.
Победителей определит профессиональное жюри: в каждой номинации присуждаются три места, а также Гран-при. Дополнительно посетители сайта выберут победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».
Читайте также: