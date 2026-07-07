В Подмосковье открыли регистрацию на региональный этап премии «КАРДО»
В Подмосковье стартовала регистрация на региональный этап Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Она состоится 25 июля в Мытищах.
Мероприятие организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области при поддержке Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Как отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе, Подмосковье в третий раз становится площадкой для регионального отборочного тура, объединяющего поклонников экстремальных и творческих направлений.
Нововведением сезона стало снижение минимального возраста участников до 14 лет, что открывает двери для юных талантов. Победители регионального этапа получат право представлять Подмосковье в гранд-финале во Владивостоке, где встретятся сильнейшие представители уличной культуры и спорта со всего мира.
Соревнования пройдут по 13 направлениям: BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг, фриран и роллерблейдинг. Участники выступят перед экспертами индустрии и международным судейским корпусом.
Победители проекта получат обучение, наставничество и денежные призы. Они также смогут претендовать на гранты до 1 500 000 рублей от «Росмолодежь.Гранты». Для участия в конкурс-премии необходимо до 25 июля зарегистрироваться на официальном сайте проекта.
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