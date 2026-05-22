Стартовал Международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции!»
Генеральная прокуратура Российской Федерации проводит Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».
Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет. Прием работ (антикоррупционных плакатов, рисунков, видеороликов) будет проходить с 1 мая по 1 октября 2026 года. Подведение итогов и объявление победителей запланировано на 9 декабря 2026 года, в Международный день борьбы с коррупцией.
Конкурс включает три номинации: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик». Участников разделят на две возрастные категории: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет включительно. Более подробную информацию можно найти на сайте.
