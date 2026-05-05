Стартует международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции!»
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации в этом году организовано проведение Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».
С 1 мая по 1 октября 2026 года на сайте www.anticorruption.life принимаются конкурсные работы (антикоррупционные плакаты, рисунки и видеоролики). Работы должны соответствовать тематике противодействия коррупции.
Конкурс проводится в трех номинациях: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик». Участников делят на две возрастные категории: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет.
На сайте также опубликованы Правила проведения конкурса, переведенные на все официальные языки Организации Объединенных Наций. Торжественное подведение итогов планируется в Международный день борьбы с коррупцией.
