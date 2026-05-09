Школьники Серпухова приняли участие в конкурсе чтецов «О героях былых времён»

09 мая 2026, 13:24

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Конкурс чтецов «О героях былых времён» провели в Центре непрерывного образования в Серпухове в пятницу, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие организовал Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Участниками конкурса стали ученики 4 «А» класса школы №7. Они читали стихи о Великой Отечественной войне.





«В состав жюри вошли советник главы округа Серпухов, руководитель Единого центра Лидия Халачева, участник специальной военной операции Альберт Файзуллин и классная руководительница ребят Татьяна Ким», — говорится в сообщении.