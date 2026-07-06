Продолжается прием заявок на премию «Больше, чем путешествие»
Продолжается прием заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие» от одноименной программы Росмолодежи. Она проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Премия направлена на выявление и поощрение тех, кто формирует гражданскую идентичность и патриотические ценности через воспитательные путешествия по России. К участию приглашаются заявители в четырех категориях: «Люди», «Организации», «Проекты» и «Субъекты РФ».
Подать заявку могут путешественники, экскурсоводы, организаторы походов, блогеры, а также туроператоры, турклубы, объекты гостеприимства, музеи и СМИ. Также поощряются региональные команды, системно развивающие молодежный туризм. В 2026 году к участию допускается вся молодежь страны.
В этом сезоне премия насчитывает восемь основных номинаций, среди которых новые — «Больше, чем сервис» и «Больше, чем место силы». Также предусмотрены спецноминации и спецпризы от партнеров.
После заочной оценки работ для финалистов пройдет просветительский этап с наставниками, затем состоится очная защита в Москве. Имена победителей объявят на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия». Почетное жюри выберет обладателя Гран-при.
Заявки принимаются до 15 июля 2026 года на официальном сайте большечемпремия.рф.
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