Стартовал прием заявок на юбилейный форум «Территория Ритма» в Подмосковье
С 14 по 17 августа 2026 года на базе престижной мастерской управления «Сенеж» в Московской области в десятый раз пройдет Международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма». Об этом сообщается 29 июня.
Мероприятие, которое за годы существования объединило более четырех тысяч активных граждан из 70 регионов России и стран СНГ, в этом году выходит на новый уровень. Оно получило статус официальной международной площадки.
Уникальная образовательная программа
Форум станет пространством для разработки социально значимых проектов. Участников ждут пять тематических треков, посвященных ключевым вызовам современности:
- развитие НКО и социального предпринимательства;
- реинтеграция участников СВО;
- инклюзивное образование;
- социальная дипломатия и развитие побратимских связей;
- трудоустройство и вовлечение людей с инвалидностью в экономику.
Организаторы приглашают социальных предпринимателей, самозанятых, руководителей НКО, активную молодежь, людей с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивные семьи, ветеранов СВО и членов их семей, а также представителей органов власти. Участие в форуме, проживание и питание предоставляются на бесплатной основе (оплачивается только проезд до места проведения).
Как подать заявку?
Прием заявок продлится до 1 июля 2026 года на официальном сайте форума: территорияритма.рф. Отбор кандидатов будет проходить на конкурсной основе. Организаторами юбилейного события выступили Правительство Нижегородской области, АНО «Россия — страна возможностей», Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области и НРООИ «Ковчег».