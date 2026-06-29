Стартовал прием заявок на юбилейный форум «Территория Ритма» в Подмосковье

29 июня 2026, 13:05

Фото: пресс-служба форума «Территория Ритма»

С 14 по 17 августа 2026 года на базе престижной мастерской управления «Сенеж» в Московской области в десятый раз пройдет Международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма». Об этом сообщается 29 июня.





Мероприятие, которое за годы существования объединило более четырех тысяч активных граждан из 70 регионов России и стран СНГ, в этом году выходит на новый уровень. Оно получило статус официальной международной площадки.



Уникальная образовательная программа



Форум станет пространством для разработки социально значимых проектов. Участников ждут пять тематических треков, посвященных ключевым вызовам современности:

