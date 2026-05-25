Премия «Туризм будущего» открыла номинацию для регионов России
Премия «Туризм будущего» выявляет и тиражирует лучшие практики устойчивого развития туризма. В рамках мероприятия организаторы добавили специальную номинацию «Регионы России. Лучшие практики устойчивого развития туризма» для органов исполнительной власти субъектов РФ и профильных комитетов.
Эксперты оценят заявки по критериям: экология, кадры, управление, культурное наследие, работа с сообществами, информационная поддержка отрасли. Участие позволяет регионам публично представить вклад в достижение национальных целей и продвинуть территорию для развития ответственного туризма.
Организаторы приглашают органы исполнительной власти Московской области и муниципалитеты направить заявку. Участие в номинации не требует оплаты организационного взноса со стороны номинантов. Подробную информацию можно узнать на сайте.
Помимо этого, учредители информируют о конференции «Инклюзия в туризме», которая пройдёт 27 мая в 10:00 (МСК) в онлайн-формате. Мероприятие реализуется в рамках национальных целей и задач по обеспечению доступной среды. Вся информация — на сайте конференции.
Читайте также: